600 كوري في إيطاليا يتقدمون بطلبات للعودة إلى البلاد

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يعود حوالي 600 كوري جنوبي في إيطاليا، التي ينتشر فيها فيروس كورونا على نطاق واسع، إلى العاصمة سيول على متن رحلات مستأجرة ستنظمها الحكومة الكورية الأسبوع القادم.وقالت سفارة كوريا الجنوبية في روما والقنصلية الكورية العامة في ميلانو إنهما أنهيتا قائمة بحوالي 600 راكب لتلك الرحلات، بعد تلقي الطلبات حتى يوم الأمس الثلاثاء.وسوف تغادر إحدى الرحلات يوم الثلاثاء القادم من مطار مالبينسا في ميلانو، بينما ستغادر الأخرى في اليوم التالي من مطار فيوميتشينو الدولي في روما.وعلى الرغم من أن الحكومة هي التي تنظم الرحلات، إلا أنه سيتعين على كل راكب دفع حوالي مليوني وون.وعند الوصول إلى كوريا الجنوبية، سيُطلب من جميع الركاب البقاء في مرافق مخصصة لمدة أربعة أيام ليتم اختبارهم مرتين على الأقل. وإذا تبين أن أي شخص منهم مصاب بفيروس كورونا، فسوف يتم وضع المجموعة بأكملها تحت الحجر الصحي لمدة أسبوعين.