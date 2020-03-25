ظهور المتهم الرئيسي في قضية الفيديوهات الجنسية أمام الجمهور

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ظهر المشتبه به الأساسي في قضية استغلال الأطفال جنسيا في فيديوهات تم نشرها عبر خدمة "تيليغرام ماسينجر"، أمام الجمهور اليوم الأربعاء، أمام مركز شرطة "جونغ نو" حيث تم اعتقاله.وفي تصريحات للصحفيين، قال "تشو جو بين" المتهم بإنتاج وتوزيع مقاطع فيديو لنساء وفتيات قصر وهن يتعرضن للاستغلال الجنسي عبر خدمة خدمة "تيليغرام ماسينجر"، إنه يقدم "اعتذاراً صادقاً" للضحايا ويشكر السلطات على وضع حد لـ"ممارساته الشيطانية" التي لم يستطع إيقافها. ولم يكن "تشو" يرتدي قناعًا أو قبعة لتغطية وجهه.وقد أحالت وكالة شرطة سيول الحضرية قضية "تشو" إلى النيابة اليوم مع توصيات بتوجيه الاتهام إليه بشأن انتهاكات قانون حماية الأحداث من الجرائم الجنسية. وقررت الوكالة في اليوم السابق الكشف عن هوية المشتبه به البالغ من العمر 24 عامًا وكشف وجهه، مع الأخذ في الاعتبار الطبيعة المتكررة والمتكررة لجريمته.