كوريا تشهد أقل مستويات المواليد والزواج في يناير

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سجل عدد المواليد الجدد وعدد حالات الزواج في كوريا خلال شهر يناير الماضي أقل مستوى لهما على الإطلاق، كما استمرت ظاهرة الانخفاض الطبيعي في عدد السكان، والمتمثل في انخفاض عدد المواليد مقارنة بعدد حالات الوفاة، للشهر الثالث على التوالي، لأول مرة منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة.وطبقا لتقرير بعنوان "اتجاهات عدد السكان لشهر يناير من عام 2020"، الذي أصدرته هيئة الإحصاءات الوطنية الكورية اليوم، بلغ عدد المواليد الجدد في يناير الماضي 26 ألفا و818 مولودا، بانخفاض نسبته 11.6 % بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وهو أقل مستوى في أشهر يناير منذ بدء الإحصاءات ذات الصلة في عام 1981.وفي المقابل، بلغ عدد حالات الوفاة 28 ألفا و471 في شهر يناير الماضي، بزيادة نسبتها 4 % بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، وبالتالي سجلت الزيادة الطبيعية لعدد السكان الناتجة عن طرح عدد حالات الوفاة من عدد المواليد الجدد، نموا سلبيا لأول مرة في أشهر يناير.وأوضح "كيم جين" مدير قسم اتجاهات تعداد السكان في الهيئة الوطنية للإحصاءات أن شهر يناير يعد عادة من أكثر شهور السنة استقبالا للمواليد الجدد، وأن الانخفاض الطبيعي في عدد السكان في هذا الشهر يظهر لأول مرة.أما عدد حالات الزواج فقد بلغ 19 ألفا و823 حالة في شهر يناير الماضي بانخفاض 7% بالمقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، ليسجل أيضا أقل مستوايته في أشهر يناير.وبلغ عدد حالات الطلاق 8 آلاف و832 حالة بانخفاض 8.9 %.