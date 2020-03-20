الأحزاب السياسية تكثف نشاطاتها قبيل الانتخابات العامة

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تشهد الدوائر السياسية الكورية تحركات نشطة حاليا، حيث لم يتبق سوى 3 أسابيع على إجراء الانتخابات العامة، المقرر لها يوم 15 أبريل.وقال الحزب الديمقراطي الحاكم إن حزب الديمقراطية والمواطنة فقط يمثل الحزب للتمثيل النسبي، ودعا متابعيه إلى تأييد هذا الحزب فقط. وشدد "لي هيه تشان" رئيس الحزب الحاكم على أن فوز حزب الديمقراطية والمواطنة سيمثل فوزا للحزب الديمقراطي الحاكم أيضا.ويذكر أن "لي" يسعى إلى توضيح الفرق بين هذا الحزب وبين حزب الديمقراطية المفتوحة الذي أسسته النائبة المستقلة "سون هيه وان" والنائب السابق "جونغ بونغ جو".وسوف يعقد الحزب الحاكم اجتماعا عاما لنوابه بعد ظهر اليوم، حيث ينتظر أن يتم إلغاء عضويات النواب التمثيليين "شيم كي جون" و"جونغ اون هيه" و"جيه يون كيونغ"، بحيث ينقل هؤلاء النواب عضوياتهم إلى حزب الديمقراطية والمواطنة.ومن ناحية أخرى، عقد حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي اجتماعا لمجلسه الأعلى في الصباح الباكر من اليوم حيث ألغى اختيار مرشحين له في 4 دوائر انتخابية، وهي: " كوم جونغ" في مدينة بوسان، و"كيونغ جو" في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، و"هواصونغ" و"اوي وانغ" و"كوا تشون" في مقاطعة كيونغ كي.وكان المجلس قد طلب إعادة اختيار المرشحين بسبب انخفاض قوتهم التنافسية، إلا أن لجنة إدارة اختيار المرشحين التابعة للحزب لم تقبل بهذا الطلب.وفيما يتعلق بترشيح النائب "كيم مو سونغ" في إحدى الدوائر بإقليم "هونام"، أعرب "هوانغ كيو آن" رئيس الحزب المعارض الرئيسي عن رأي سلبي، قائلا إنه من غير المناسب اختيار المرشحين في مناطق معينة للمرة الواحدة فقط. وأكد على أنه من المهم تخصيص المرشحين في أماكنهم المناسبة.