طائرة عسكرية صينية تنتهك منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية

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خرقت طائرة عسكرية صينية منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية لكوريا الجنوبية يوم الأربعاء.ووفقًا لرئاسة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، فقد دخلت الطائرة منطقة تحديد الهوية مرتين، وقضت داخل المنطقة ما مجموعه 35 دقيقة.وخلال الاتصالات الثنائية التي تمت قبل الخرق الأول، ادعى الجانب الصيني أن الأمر كان "نشاطًا عسكريًا بدون قصد". وقد ردت سيول على الانتهاكات بإرسال مقاتلاتها النفاثة.وقالت رئاسة الأركان المشتركة إن الطائرة دخلت منطقة تحديد الهوية لأول مرة في جنوب شرق جزيرة جيجو الساعة 10:06 صباحًا. وبعد تحليق الطائرة في منطقة تحديد الهوية الدفاعية لليابان، دخلت الطائرة الصينية مرة أخرى إلى المنطقة الدفاعية الكورية في الساعة 11:40 صباحًا، قبل أن تغادرها بعد حوالي 20 دقيقة.