مون يشرح تجربة كوريا في مواجهة كورونا لقادة مجموعة العشرين

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من المقرر أن يعقد قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين قمة خاصة عبر الفيديو اليوم الخميس، لمناقشة التعاون الدولي في التصدي لوباء كورونا-19 العالمي.وقال المكتب الرئاسي في سيول إنه من المقرر افتتاح القمة الخاصة عن بعد في الساعة 9 مساءً.وقال نائب المتحدث الرئاسي "يون جيه كوان" إن القادة سيناقشون سبل تعزيز التعاون الدولي في قطاعي الرعاية والحجر الصحي، وتقليل التداعيات الاقتصادية للوباء.ويخطط الرئيس "مون" على وجه الخصوص لمشاركة تجربة كوريا الجنوبية مع المجتمع الدولي، في كيفية "الاستجابة الفعالة للفيروس".كما سيشدد "مون" على أهمية الحفاظ على "التبادلات الاقتصادية الأساسية" بين الدول، على الرغم من قيود السفر التي تهدف إلى احتواء تفشي الفيروس.ويعتزم قادة مجموعة العشرين تبني إعلان مشترك حول التعاون الدولي ضد فيروس كورونا-19.