77.5% من كبار المسؤولين الكوريين شهدوا زيادة في ثرواتهم في عام 2019

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أظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن ما يقرب من ثمانية من بين كل عشرة من كبار المسؤولين الحكوميين في كوريا الجنوبية قد شهدوا زيادة في حجم ثرواتهم في العام الماضي، مقارنة بالعام الأسبق.ووفقًا للبيانات الصادرة عن لجنة الأخلاقيات العامة الحكومية، فقد أفاد 446 ألفًا، أي 77.5% من بين إجمالي 865 ألف موظف من كبار المسؤولين الذين يتعين عليهم الإفصاح عن ثرواتهم سنويًّا، عن زيادة في أصولهم في عام 2019.وفي المتوسط، وصلت ثروة كبار المسؤولين إلى حوالي 3 مليارات وون، حتى نهاية العام الماضي.وكان لدى الرئيس "مون" أصول بقيمة حوالي 95 مليار وون، بانخفاض حوالي 66 مليون وون عن العام السابق.وكان عمدة سيول "بارك وان سون" ثاني أقل المسؤولين من حيث الثروة، حيث أبلغ عن ديون بقيمة 690 مليون وون في العام الماضي.وبموجب قانون أخلاقيات الخدمة العامة في البلاد، يتعين على كبار المسؤولين والنواب الكشف عن أصولهم الشخصية والعائلية في كل عام، وهي خطوة تهدف إلى منع الفساد من خلال الكشف عن أي تغييرات كبيرة في الثروة.