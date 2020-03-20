ارتفاع مؤشر كوسبي في أعقاب إجراءات التحفيز العالمية

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ارتفع مؤشر البورصة في كوريا الجنوبية بما يقرب من 6% أمس الأربعاء، بعد الارتفاع الكبير في السوق المالية الأمريكية في اليوم الأسبق.وارتفع المؤشر الكوري المركب لأسعار الأسهم "كوسبي" بمقدار 94.79 نقطة، أي بنسبة 5.89%، ليغلق عند مستوى 1,704.76 نقطة.وقد قفز مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 11,37% يوم الثلاثاء، وهو أكبر مكسب يومي للمؤشر منذ عام 1933، وسط التفاؤل المتزايد بشأن موافقة الكونغرس على خطة التحفيز التي طرحتها إدارة ترامب.ويعد هذا اليوم الثاني على التوالي الذي يرتفع فيه المؤشر الرئيسي للبورصة الكورية، بعد ارتفاعه بنسبة 8.6% يوم الثلاثاء، عندما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن برامج شراء الديون، بالإضافة إلى تدابير التحفيز لمواجهة الفيروس التي اتخذتها السلطات الكورية الجنوبية.وارتفع أيضًا مؤشر "كوسداك" بمقدار 25,28 نقطة، أي بنسبة 5,26%، ليغلق عند 505,68 نقطة.ومن ناحية أخرى، ارتفعت العملة الكورية وون أمام الدولار بمقدار 19.7 وون، حيث بلغ سعر الدولار الواحد أمس 1,229.6 وون.