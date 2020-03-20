عدد المصابين الوافدين من الخارج يتجاوز عدد المصابين الجدد في كوريا

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تجاوز عددُ المصابين الجدد بفيروس كورونا-19 من الوافدين من الخارج، عددَ المصابين الجدد به داخل كوريا خلال يوم أول من أمس الثلاثاء.وقالت "جونغ اون كيونغ" مديرة مركز الوقاية من الأمراض أمس إنه من المهم إجراء فحوص في مرحلة وصول الوافدين من الخارج إلى البلاد ومراقبتهم بشكل صارم خلال الحجر الصحي المنزالي في المجتمعات الإقليمية لمنع دخول الفيروس من الخارج معهم.وطبقا لتقرير أصدره المركز، بلغ عدد حالات الإصابة الوافدة من الخارج 51 حالة من بين 100 حالة إصابة جديدة خلال يوم الثلاثاء وحده مما يشير إلى أن عدد المصابين الجدد الوافدين من الخارج أكبر من عدد المصابين في البلاد.ومن بين حالات الإصابة الوافدة التي اكتشفت يوم الثلاثاء: 29 حالة من الدول الأوربية، و19 حالة من القارة الأمريكية، منها 13 حالة من الولايات المتحدة.كما جاء 4 مصابين من دول آسيوية بخلاف الصين.