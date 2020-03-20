توقعات بحوث منافسة شديدة بين مرشحي التمثيل النسبي في الانتخابات

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أجرت هيئة الكي بي إس استبيانا للرأي قبل الانتخابات العامة التي ستجري يوم 15 من شهر أبريل القادم، حيث تبين أن 75.5 % قد أكدوا أنهم سوف يدلون بأصواتهم في الانتخابات، واتضح أيضا أن 50.9% من بين هؤلاء فقط هم من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما و29 عاما.وحول سؤال عن انتخاب مرشحي الأحزاب، أجاب 31.5 % منهم بأنهم سوف ينتخبون مرشحي الحزب الديمقراطي الحاكم، وأجاب 19.3% منهم بأنهم سينتخبون مرشحي حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي، بينما زاد عدد الناخبين المترددين بـ6.5% بالمقارنة مع استبيان أجري قبل شهر، لتبلغ نسبتهم 42.6 %.وأكد 85.3% من المشاركين أنهم لن يغيروا موقفهم من المرشحين الذين يؤيدونهم الآن.وحول اختيار الأحزاب من أجل انتخاب نواب التمثيل النسبي، أجاب 21.2% منهم بحزب الديمقراطية والمواطنة الذي يشارك فيه الحزب الحاكم، بينما أجاب 19% منهم بحزب كوريا المستقبل التابع للحزب المعارض الرئيسي، مما يشير إلى المنافسة الشرسة بين الحزبين.وأجاب 5.7% منهم بحزب العدالة المعارض الصغير، بانخفاض عن الاستبيان السابق قبل شهر.وحول خصائص الانتخابات القادمة قال 49.9% منهم إنه يجب الإدلاء بأصواتهم لصالح الحزب الحاكم من أجل تأييد أعمال الحكومة الحالية، بينما أجاب 41.6% منهم بأنه يجب عدم الإدلاء بأصواتهم لصالح الحزب الحاكم، وقال 39.7% منهم إنه يجب الإدلاء بأصواتهم لصالح المعسكر المعارض من أجل ضبط الحكومة، وأجاب 49.8% بأنه يجب عدم الإدلاء بأصواتهم للمعسكر المعارض.تجدر الإشارة إلى أن الاستبيان أجري على ألفي كوري رجالا ونساء لا تقل أعمارهم عن 18 عاما في مختلف أرجاء البلاد مع هامش خطأ زائد أو ناقص 2.2 %p وبمتسوى الثقة يبلغ 95%.