البنك المركزي الكوري يقدم سيولة نقدية دون حدود

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قرر البنك المركزي الكوري تقديم سيولة نقدية دون حدود إلى الشركات المالية خلال الفترة القادمة للتغلب على حالة عدم الاستقرار في الأسواق المالية من خلال ضخ الأموال بشكل كافٍ في برامج الاستقرار المالي.وطبقا لذلك، ينوي البنك المركزي تقديم جميع المتطلبات من السيولة النقدية إلى السوق دون حدود مرة واحدة كل أسبوع حتى نهاية شهر يونيو القادم وذلك بواسطة اتفاقيات إعادة الشراء.وصرح مسؤول في البنك بأن هذا النوع من دعم السيولة يأتي لأول مرة في التاريخ الكوري مشيرا إلى أنه لم يتم تنفيذه حتى في الأزمتين الماليتين الآسيوية والعالمية.ووضع البنك نسبة 0.85% كسعر فائدة للسيولة، من خلال إضافة 0.1% إلى سعر الفائدة الأساسي البالغ 0.75%.ويخطط البنك لاتخاذ قرار بتمديد هذه الخطوة من خلال مراجعة نتائج الدعم وأوضاع السوق.