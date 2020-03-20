القوات البحرية تحيي الذكرى العاشرة على إغراق السفينة تشون آن

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أقامت القوات البحرية الكورية الجنوبية اليوم مراسم في الذكرى العاشرة على إغراق السفينة الحربية "تشون آن"، في مقر قيادة الأسطول الثاني في مدينة "بيونغ تيك"، من أجل الترحم على أرواح 46 جنديا قتلوا خلال حمايتهم للحدود في البحر الغربي.وأقيمت المراسم أمام السفينة المعروضة في حديقة الأمن بالقاعدة الموجودة في مقر القيادة تحت إشراف وزير الدفاع "جونغ كيونغ دو".وقد انخفض عدد المشاركين في مراسم هذا العام بسبب فيروس كورونا-19، حيث حضر حوالي 150 شخصا بمن فيهم أعضاء أسر الضحايا ورئيس أركان القوات البحرية "شيم سونغ سوب" وغيره من القادة العسكريين.الجدير بالذكر أن القوات المسلحة الكورية اختارت الفترة ما بين يوم 23 إلى يوم 27 من هذا الشهر كأسبوع لتعزيز الأمن حيث ظلت تنظم مختلف المراسم التذكارية.وكان فريق بحث مشترك من القطاعين الخاص والعسكري قد أعلن أن السفينة الحربية الكورية الجنوبية "تشون آن" أُغرقت بسبب هجوم بطوربيد كوري شمالي يوم 26 من شهر مارس من عام 2010 مما خلَّف 46 قتيلًا من الجنود الكوريين الجنوبيين.وخلال المراسم، قال الوزير إنه يدرس حاليا تسمية إحدى القطع البحرية الكورية من الجيل القادم باسم "تشون آن" من أجل تخليد ذكرى التضحيات النفيسة التي قدمها الجنود الـ46 من أجل الدفاع عن الوطن.