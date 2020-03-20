الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث
بحث
About us Go to KBS

الثقافية

وقف تشغيل 35 دار سينما في كوريا لمنع انتشار فيروس كورونا

Write: 2020-03-26 15:45:25Update: 2020-03-26 15:47:46

وقف تشغيل 35 دار سينما في كوريا لمنع انتشار فيروس كورونا

Photo : YONHAP News

قررت شركة "سي جي في" التي تعد أكبر شركة لدور السينما المتعددة في كوريا، وقف تشغيل 35 دار سينما تابعة لها بدءا من نهاية هذا الأسبوع، وهو ما يصل إلى  30% من إجمالي عدد دور السينما التابعة لها في مختلف أرجاء البلاد.
وكانت الشركة قد استمرت في فتح تلك السينمات حتى الآن رغم الانخفاض الحاد في عدد الزوار، ثم قررت وقف التشغيل بسبب الصعوبات الإدارية.
وقالت الشركة اليوم إنها ستعلق أعمال 35 دار سينما تابعة لها بدءا من يوم 28 من هذا الشهر، بنسبة 30% من إجمالي عدد دور السينما التابعة لها، والبالغ 116 دارا.
وبالنسبة لدور السينما التي ستحافظ على تشغيلها سيتم عليها تطبيق نظام تشغيل بعض أجنحة العرض فقط، كما سيتحول جميع المسؤولين الموظفين إلى نظام العمل لمدة 3 أيام أسبوعيا. 
وتخطط الشركة لدفع مكافآت لهم بسبب وقف أعمالهم.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;