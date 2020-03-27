الصين تعلق دخول الأجانب الذين يحملون تأشيرات وتصاريح إقامة سارية

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قررت الصين حظر دخول الأجانب مؤقتًا، في مسعى للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وجاء هذا القرار في بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية وإدارة الهجرة الحكومية أمس الخميس.وبموجب القرار الذي سيدخل حيز التنفيذ غدًا السبت، سيتم إيقاف دخول المواطنين غير الصينيين، حتى الذين لديهم تأشيرات سارية أو تصريحات إقامة.لكن التأشيرات الصادرة بعد الإعلان ستظل معترفًا بها، وسيتم إعفاء الدبلوماسيين وحاملي التأشيرات الدبلوماسية والرسمية من هذا القرار.وقالت الوزارة إن الذين يقدمون خدمات اقتصادية أو علمية أو تكنولوجية ضرورية، أو الدعم الإنساني الطارئ، يمكنهم التقدم بطلبات للحصول على تأشيرات في السفارات أو القنصليات الصينية في بلادهم.