91 إصابة حديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية

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تم تسجيل 91 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، ليبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 9 آلاف و332 شخصا.وبلغ عدد المصابين بالفيروس من الوافدين من الخارج 309 أشخاص، بمن فيهم 31 أجنبيا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة الـ91، كان 34 حالة في مدينة "ديغو"، و12 حالة في العاصمة سيول، و11 حالة في مقاطعة "كيونغ كي"، و9 حالات في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، و3 حالات في مدينة "إنتشون"، وحالتان في كل من مقاطعة شمال "تشونغ تشونغ" ومدينة "أولسان"، وحالة واحدة في كل من مدينة "بوسان" ومدينة "كوانغ جو" ومدينة "ديجون" ومقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" ومقاطعة "جيجو".وبلغ عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا 139 شخصا حتى الآن، بزيادة مقدارها 8 أشخاص مقارنة باليوم السابق.وبلغ عدد الذين تم الإفراج عنهم من العزل بعد شفائهم 384 شخصا، ليصل إجمالي عدد المتعافين المفرح عنهم 4 آلاف و528 شخصا.