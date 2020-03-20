50 % انخفاضا في عدد المسافرين من وإلى كوريا في فبراير

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بلغ عدد المسافرين من وإلى كوريا في شهر فبراير الماضي 3 ملايين و843 ألفا و853، بانخفاض نسبته 50.9% مقارنة بالشهر الأسبق، وبنسبة 49.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لانتشار فيروس كورونا.وطبقا تقرير صادر عن وزارة العدل الكورية اليوم الجمعة، بلغ عدد الذين غادوا كوريا في شهر فبراير الماضي مليونا و55 ألفا و569 من الكوريين، بانخفاض نسبته 58.1% مقارنة بالشهر الأسبق، و59.9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ عدد الوافدين الأجانب 719 ألفا و449 في فبراير الماضي، بانخفاض 45.5% مقارنة بالشهر الأسبق و42.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد الأجانب المقيمين في كوريا تراجع للشهر الثاني على التوالي منذ بداية هذا العام ليصل إلى مليونين و271 ألفا و372 في فبراير الماضي، بانخفاض نسبته 6.4% مقارنة بالشهر الأسبق، بعد أن كان عددهم قد تجاوز لأول مرة 2.5 مليون في شهر ديسمبر من العام الماضي.