معدل تأييد الرئيس مون جيه إين يسجل أعلى مستوياته منذ 16 شهرا

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سجل معدل تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" أعلى مستوياته منذ 16 شهرا.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الرابع والعشرين وحتى السادس والعشرين من مارس الجاري على 1001 من المواطنين البالغين، بلغ معدل تأييد الرئيس "مون" 55% ، بزيادة 6% مقارنة بالأسبوع الأسبق، مسجلا بذلك أعلى مستوياته منذ الأسبوع الأول من شهر نوفمبر عام 2018.ويرجع السبب الرئيسي في زيادة معدل تأييد الرئيس "مون" إلى التقييم الجيد بشأن مواجهة حكومة الرئيس "مون" لتفشي فيروس كورونا.وبلغ معدل تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم 37%، فيما بلغ معدل تأييد حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي 22%، وتلاهما حزب العدل بـ5%، وحزب الشعب بـ4%، وحزب الديمقراطية المفتوح بـ2%.وبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع ناقص أو زائد 3.1%.