سيول تدعو طوكيو إلى رفع القيود على دخول الوافدين من كوريا

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قالت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة إنها ستدعو اليابان إلى رفع القيود المفروضة دخول الوافدين من كوريا الجنوبية، وذلك بعد أن أعلنت طوكيو بأنها ستمدد تطبيق العزل لمدة أسبوعين على الوافدين من كوريا الجنوبية حتى نهاية شهر أبريل القادم.وأعرب مسؤول في الوزارة الكورية عن أسفه لتمديد اليابان تطبيق الحجر الصحي على الوافدين من كوريا الجنوبية، مشيرا إلى أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا يشهد انخفاضا مستمرا.وأضاف أن الحكومة الكورية ستطلب من الحكومة اليابانية رفع القيود المفروضة على دخول الوافدين من كوريا الجنوبية في أسرع وقت، بصرف النظر عن التعاون الإقليمي في منع انتشار فيروس كورونا.وكشف المسؤول عن أن الحكومة اليابانية قد أبلغت الحكومة الكورية بقرارها بتمديد فترة القيود يوم الأربعاء الماضي عبر القنوات الدبلوماسية، ومن جانبها أعربت حكومة سيول عن أسفه لذلك القرار.