تسجيل 906 مرشحين للانتخابات العامة في اليوم الأول من التسجيل

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صرحت اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات بأن 906 مرشحين للانتخابات العامة قد سجلوا أسماءهم أمس الخميس، أي في اليوم الأول من فترة التسجيل.ومن بين المرشحين المسجلين، 233 مرشحا للحزب الديمقراطني الحاكم، و203 مرشحا لحزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي، و43 مرشحا لحزب "حياة الشعب"، و67 مرشحا لحزب "العدل".وقد قام رئيس الوزراء السابق ورئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا التابعة للحزب الحاكم "لي ناك يون" ورئيس حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن" بزيارة للجنة إدارة الانتخابات بحي "تشونغ رو" في سيول لتسجيل اسميهما للترشح للانتخابات العامة المرتقبة، حيث يتنافسان في نفس المنطقة الانتخابية وهي "تشونغ رو".وستنتهي فترة تسجيل المرشحين في الساعة السادسة من مساء اليوم.وسيسمح للمرشحين المسجلين بممارسة حملاتهم الانتخابية الرسمية بدءا من اليوم الثاني من أبريل القادم ولمدة 13 يوما.