198 كوريًا عالقًا في بيرو عائدون إلى البلاد على متن طائرة مستأجرة

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سيعود 198 من الكوريين الذين كانوا عالقين في بيرو بسبب إغلاق حكومة بيرو حدودها، إلى البلاد على متن طائرة مستأجرة أرسلتها الحكومة الكورية لإجلائهم.وقالت السفارة الكورية لدى بيرو إن طائرة مستأجرة من شركة الخطوط الجوية المكسيكية "أيرومكسيكو" على متتها كوريون ، قد أقلعت في الساعة الرابعة من مساء أمس الخميس حسب توقيت بيرو من مطار عسكري في العاصمة البيروفية ليما.وأضافت السفارة أن كل الـ198 كوريا قد تمكنوا من ركوب الطائرة بعد التأكد من عدم ظهور أي أعراض لفيروس كورونا لديهم.ومن المتوقع أن تصل الطائرة إلى مطار "إنتشون" الدولي حوالي الساعة السادسة من صباح الغد السبت.وكانت حكومة بيرو قد أعلنت يوم الخامس عشر من مارس الجاري عن حالات الطوارئ لمنع انتشار فيروس كورونا، وحظرت جميع السفر من وإليها منذ يوم السابع عشر من مارس.