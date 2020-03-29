كوريا الشمالية تطلق مقذوفتين يفترض أنهما صواريخ قصيرة المدى

Photo : YONHAP News

أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأحد مقذوفتين، يفترض أنهما من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى، في اتجاه البحر الشرقي.وقالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي إن الإطلاق تم من منطقة قريبة من بلدة وونسان الساحلية في حوالي الساعة ٦:١٠ صباحا.وقد طارت الصواريخ لمسافة ٢٣٠ كيلومتر ووصلت لارتفاع نحو ٣٠ كيلومترا.وتعكف سلطات الاستخبارات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على تحليل عملية الإطلاق.وحثت الهيئة الشمال على إيقاف عمليات الإطلاق على الفور، قائلة إن هذه الإطلاقات الصاروخية تعد عملا لا يليق مطلقا حيث يواجه العالم صعوبات بسبب تفشي وباء كورونا-١٩.وأضافت أن الجيش يراقب الموقف عن كثب ويحافظ على وضع استعداده.ويعد إطلاق الأحد الرابع خلال هذا الشهر، حيث جاء بعد ٨ أيام من إطلاق الشمال لما يعتقد أنه صواريخ تشبه الصواريخ الأمريكية التكتيكية (ATACMS) من الساحل الغربي في مقاطعة شمال "بيونغ آن".