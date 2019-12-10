التكتل الحاكم في كوريا الجنوبية يناقش الدعم المالي الطارئ

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ناقش المعسكر الحاكم في كوريا الجنوبية قضية تقديم دعم مالي طارئ للمواطنين أمس الأحد، ضمن إجراءات لتقليل التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا-19، حيث ناقش الحزب الديمقراطي الحاكم والمكتب الرئاسي والحكومة تفاصيل الدعم المالي المحتمل، بما في ذلك المستفيدون ومبالغ الدعم.ويخطط المعسكر الحاكم لاستخلاص نتيجة حول هذا الموضوع خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الطارئ الذي سيعقد هذا الأسبوع برئاسة الرئيس "مون جيه إين".ويدعو الحزب الحاكم إلى خطة تقدم شهادات هدايا أو دعم نقدي للأشخاص في فئة الدخل الأقل بنسبة 70%.ومن جانبها اقترحت وزارة المالية اقترحت لتوفير مليون وون لحوالي عشرة ملايين أسرة يقل دخلها عن متوسط الدخل في البلاد، الذي يبلغ 3 ملايين و750 ألف وون للأسرة المكونة من أربعة أشخاص.