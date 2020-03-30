كوريا تضخ 12 مليار دولار بموجب صفقة تبادل العملات مع الولايات المتحدة

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ستضخ حكومة كوريا الجنوبية 12 مليار دولار في السوق المحلية خلال هذا الأسبوع، وهي الدفعة الأولى من مبلغ الـ60 مليار دولار الذي حصلت عليه بموجب صفقة تبادل العملات مع الولايات المتحدة.وقال البنك المركزي الكوري أمس الأحد إنه سيتلقى عطاءات لقروض بالعملات الأجنبية من المؤسسات المالية المحلية يوم الثلاثاء. وسوف يتم ضخ الأموال فعليًا في السوق اعتبارًا من يوم الخميس بعد تقديم العطاءات.وقد تم تحديد الحد الأقصى للطلب بمبلغ 300 مليون دولار بالنسبة للقروض التي تستحق الدفع خلال سبعة أيام، ومبلغ 1,5 مليار دولار للقروض التي تستغرق 84 يومًا.وكان البنك المركزي الكوري وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد اتفقا الأسبوع الماضي على التوقيع على صفقة تبادل العملات لتخفيف نقص الدولار في سوق الصرف الأجنبي في كوريا بسبب وباء كورونا-19.ويذكر أن كوريا الجنوبية كانت قد أبرمت صفقة مماثلة لتبادل العملات بقيمة 30 مليار دولار مع الولايات المتحدة خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008.