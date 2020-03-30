كوريا الجنوبية تفرض حجرا صحيا لمدة أسبوعين على جميع الوافدين من الخارج

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اعتبارًا من يوم بعد غد الأربعاء، ستفرض السلطات الكورية الجنوبية حجرا صحيا إلزاميا لمدة أسبوعين على جميع الأشخاص الذين يصلون من الخارج، وسط الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.وصرح وزير الصحة الكوري "بارك ننغ هو" في مؤتمر صحفي دوري عقده أمس الأحد بأن الحكومة قررت تعزيز إجراءات الحجر الصحي على جميع الوافدين من الخارج، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الفيروس ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم، خاصة في أوربا والولايات المتحدة الأمريكية.وبموجب القواعد الجديدة، سيخضع جميع الوافدين إلى كوريا، بغض النظر عن جنسياتهم، لحجر صحي لمدة 14 يوما، كما سيخضع الأجانب الذين يزورون كوريا لفترات قصيرة أيضًا لهذه القواعد. أما أولئك الذين ليست لديهم إقامة في كوريا فسوف يتم عزلهم في مرافق معينة من قبل الحكومة على نفقتهم الخاصة، برسوم إقامة تبلغ حوالي 100 دولار يوميا، بينما سيتم إعفاء الأشخاص الذين يدخلون البلاد لأسباب دبلوماسية وواجبات رسمية وأغراض تجارية مهمة من الحجر الإلزامي.