كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت قاذفة صواريخ متعددة ضخمة

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قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الاثنين إنه تم اختبار قاذفة صواريخ متعددة "فائقة الضخامة" خلال يوم أمس، ووصفت ذلك الاختبار بأنه "ناجح".وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير نشرته اليوم أن الإطلاق كان يهدف إلى فحص السمات الاستراتيجية والتكنولوجية لـ"منصة إطلاق الصواريخ المتعددة الضخمة" التي سيتم تسليمها إلى الجيش الشعبي الكوري الشمالي.وأضاف التقرير أن الاختبار قاده مسؤولون من حزب العمال الحاكم، وأجري في أكاديمية علوم الدفاع الوطني. ومع ذلك، لم يذكر التقرير ما إذا كان الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قد حضر الاختبار أم لا.وفي سيول، قالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخين باليستيين قصيريْ المدى، موضحة أن تلك المقذوفات أطلقت من مدينة "وان سان" الساحلية الشرقية، وقد حلقت لمسافة تصل إلى 230 كيلومترا وبارتفاع يبلغ 30 كيلومترا.