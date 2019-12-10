عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 700 ألف على مستوى العالم

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ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم بمقدار 100 ألف حالة خلال يومين فقط، ليتجاوز إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة عالميا 700 ألف حالة.وقال تقرير نشره موقع "ورلد ميتر" الذي يقوم بنشر إحصائيات عالميا في الوقت الحقيقي، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى يوم أمس الأحد قد بلغ 704 آلاف و400 حالة في جميع أنحاء العالم.وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة لديها حاليا أكبر عدد من الحالات على مستوى العالم، بما يصل إلى أكثر من 133 ألف حالة، وتليها إيطاليا بـ97 ألفًا، ثم الصين بـ81 ألفًا.وقال التقرير إنه تم تأكيد وقوع إصابات بهذا المرض المميت الذي يصيب الجهاز التنفسي في 199 دولة حول العالم.وقد تجاوز عدد حالات الوفاة الناتجة عن الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء العالم 33 ألف حالة.كما أشار التقرير إلى أن عدد حالات الإصابة المؤكدة يزداد بشكل كبير، حيث ارتفع بمقدار 100 ألف حالة بعد يومين فقط من الوصول إلى مستوى 600 ألف يوم الجمعة الماضي.