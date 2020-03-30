الولايات المتحدة تحث كوريا الشمالية على تجنب الاستفزازات والعودة إلى المحادثات

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دعت وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية إلى تجنب الاستفزازات والعودة إلى المحادثات النووية.جاء ذلك بعد أن أطلقت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين قصيري المدى يوم أمس الأحد.وصرح مسؤول في الوزارة لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أمس بأن الولايات المتحدة "على علم" بتقارير إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية وتقوم حاليا بتقييم الوضع. وأضاف أن واشنطن تواصل دعوة كوريا الشمالية إلى تجنب الاستفزازات، والامتثال للالتزامات المفروضة عليها بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، والعودة إلى مفاوضات مستدامة وموضوعية حتى يمكن تحقيق نزع السلاح النووي بشكل كامل.ويذكر أن الولايات المتحدة قد أصدرت رداً مماثلاً على اختبارات الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية يومي 9 و21 مارس الجاري.وقالت رئاسة أركان الجيش الكوري الجنوبي أمس إن كوريا الشمالية أطلقت فيما يبدو صاروخين باليستيين قصيري المدى من مدينة "وان سان" الساحلية الشرقية نحو البحر الشرقى.