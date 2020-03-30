الحكومة الكورية تدرس دفع مبالغ نقدية إلى الـ70% الأقل دخلا من الأسر

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من المقرر أن يعلن الرئيس الكوري "مون جيه إين"، اليوم الاثنين، عن خطة حكومته لتوفير الدعم المالي الطارئ للمواطنين، حيث تستهدف الحكومة تخفيف معاناة الشركات والأسر من تأثير جائحة فيروس كورونا-19.وفي هذا السياق، تم عقد اجتماع أمس بين الحكومة والمكتب الرئاسي والحزب الديمقراطي الحاكم لمناقشة هذه التدابير، حيث تم التوصل إلى اتفاق بشكل عام لتوفير مليون وون، أي حوالي 900 دولار، لكل أسرة من الـ70% الأقل دخلا من الأسر الكورية، التي يبلغ عددها حوالي 20 مليون أسرة.وبموجب الخطة، سيستفيد أكثر من 14 مليون أسرة، بتعداد يبلغ حوالي 36 مليون شخص، من تلك المدفوعات النقدية.ومن جانبه، عبر وزير المالية "هونغ نام كي" عن معارضته لهذه الخطة، مشيراً إلى مخاطر تدهور الحالة المالية للبلاد.وقال مسؤول في المكتب الرئاسي، "تشونغ وا ديه"، إن القرار النهائي سوف يتخذه الرئيس "مون".