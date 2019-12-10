90 % من الشركات الكورية العاملة في أوربا تتعرض لخسائر بسبب كورونا

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تبين أن 90% من الشركات الكورية العاملة في الدول الأوربية تتعرض لخسائر كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.وطبقا لنتائح مسح أجراه المكتب الفرعي لاتحاد التجاري الكوري في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث يقع مقر الاتحاد الأوربي، على 80 شركة تابعة لاتحاد الشركات الكورية في أوربا خلال الفترة من يوم الخامس والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر مارس الجاري، قالت 41 شركة، أي 51% من الشركات المشاركة في المسح، إنها تواجه صعوبة خطيرة للغاية، فيما أجابت 31 شركة، أي 39% منها بأنها تواجه صعوبة إلى حد ما.ويرجع السبب في تعرض الشركات الكورية لخسائر إلى تراجع المبيعات الناجم عن تباطؤ الاستهلاك، وتعليق أعمال شبكات البيع، ومشكلة الشبكات اللوجيستية، بالإضافة إلى إلغاء المعارض والمشاورات التجارية مع المشترين.وتوقعت الشركات المشاركة في المسح أن يستقر الوضع بشأن فيروس كورونا خلال شهري مايو ويونيو القادمين.