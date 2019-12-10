كوريا الجنوبية تعلن 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن تسجيل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 9 آلاف و661 شخصا.ومن بين حالات الإصابة الجديدة الـ78: كانت هناك 16 حالة في العاصمة سيول، و15 حالة في مقاطعة "كيونغ كي"، 29 حالة بين الوافدين من الخارج.وتخطط كوريا الجنوبية لفرض حجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين على جميع الوافدين من الخارج اعتبارا من يوم الأول من أبريل، وسط الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.وبموجب هذه الخطة، سيخضع جميع الوافدين من الخارج لعزل في مرافق ترتبها الحكومة على نفقاتهم الخاصة، فيما سيتم إعفاء الذين يدخلون البلاد لأسباب دبلوماسية وأكاديمية وإنسانية من الحجر الصحي.وقد بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 158 شخصا، بزيادة 6 أشخاص مقارنة باليوم الأسبق.