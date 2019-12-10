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الاقتصادية

انخفاض الإنتاج والاستهلاك في صناعة الخدمات الكورية بسبب كورونا

Write: 2020-03-30 13:19:50Update: 2020-03-30 13:26:35

انخفاض الإنتاج والاستهلاك في صناعة الخدمات الكورية بسبب كورونا

Photo : KBS News

قال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الاثنين إن صناعة الخدمات المحلية شهدت تراجعا في الإنتاج والاستهلاك خلال الربع الأول من هذا العام.
وأرجع البنك السبب في ذلك إلى تعليق تشغيل المنشآت والمحلات ذات الصلة بصناعة الخدمات، وزيادة ظاهرة الامتناع عن الخروج من المنازل، وتأجيل افتتاح الموسم الدراسي الجديد بسبب انتشار فيروس كورونا.
وأشار تقرير البنك إلى أن العاصمة سيول والمدن المجاورة لها، ومدينة "ديغو" ومقاطعات "شمال كيونغ سانغ" و"كانغ وان" و"جيجو"، هي أكثر المناطق تضررا من تأثيرات انتشار فيروس كورونا من حيث الإنتاج والاستهلاك في صناعة الخدمات، خاصة البيع بالجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم والمواصلات، بالإضافة إلى المجالات التعليمية والترفيهية.
وتوقع البنك المركزي أن تستمر حالة الركود نتيجة لزيادة عدم اليقين الناجم عن تصاعد انتشار الفيروس على مستوى العالم.
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