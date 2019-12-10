عودة 198 كوريا من بيرو على متن طائرة مستأجرة

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وصلت صباح أول من أمس السبت طائرة مستأجرة تقل 198 من الكوريين الذي كانوا عالقين في بيرو بسبب إغلاق حكومة بيرو حدودها منذ يوم السابع عشر من مارس الجاري لمنع انتشار فيروس كورونا.وكانت الطائرة المستأجرة التابعة لشركة الخطوط الجوية المكسيكية "إيرومكسيكو" قد أقلعت مساء يوم الخميس حسب توقيت بيرو، من مطار عسكري في العاصمة البيروفية "ليما".وكانت نتائج تشخيص الإصابة بالفيروس الذي أجري على 17 من العائدين قد أظهرت أن لديهم أعراض مشابهة للإصابة بالفيروس.وسوف يتم عزل الـ182 الباقين في منازلهم لمدة أسبوعين للحجر الصحي.وتعد هذه هي المرة الرابعة التي ترتب فيها الحكومة طائرات مستأجرة لإجراء الرعايا الكوريين، بعد أن رتبت لإجلاء مواطنين كوريين من مدينة "ووهان" الصينية، والسفينة السياحية في اليابان، وإيران.ومن المقرر أن ترتب الحكومة طائرتين مستأجرتين لإجراء الرعايا الكوريين من مدينتي "ميلانو" و"روما" بإيطاليا.