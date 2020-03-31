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وقف تشغيل القطار السريع بين مطار إنتشون ومحطة سيول لمدة 3 أشهر

Write: 2020-03-31 09:35:37

وقف تشغيل القطار السريع بين مطار إنتشون ومحطة سيول لمدة 3 أشهر

Photo : YONHAP News

سيتم تعليق خدمات القطارات السريعة بين محطة سيول ومطار إنتشون الدولي لمدة ثلاثة أشهر بسبب الانخفاض الحاد في عدد الركاب، الناتج عن انتشار فيروس كورونا-19.
وقالت شركة "آريكس" لقطارات المطار السريعة أمس الاثنين إن القطارات على الخط السريع سيكون خارج الخدمة بدءا من الغد الأربعاء وحتى يوم 30 يونيو. ووفقًا لشركة "آريكس"، بلغ معدل الاستخدام اليومي لتلك القطارات السريعة خلال الفترة بين 16 و22 مارس 248 شخصا فقط، وهو ما يعد أقل من 5% من متوسط الاستخدام اليومي البالغ 5 آلاف و402 المسجل خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وقال مسؤول في شركة "آريكس" إن التعليق المؤقت قد يتم تعديله جزئيًا اعتمادًا على تطورات انتشار فيروس كورونا، موضحا أن القطارات العادية بين المحطتين سوف تستمر في العمل كالمعتاد.

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