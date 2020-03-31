سام سونغ وإل جي تعلقان تشغيل مصانع التلفزيون في روسيا بسبب كورونا

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أغلقت شركة سام سونغ وشركة إل جي للإلكترونيات خطوط تجميع التلفزيون التابعة لهما في روسيا بسبب انتشار فيروس كورونا-19.وفي هذا السياق، سيظل مصنع إل جي في منطقة "روزا" ومصنع سام سونغ في "كالوغا" مغلقًا في الفترة من أمس الاثنين وحتى يوم الأحد القادم.وقالت إل جي إن إنتاجها للتلفزيونات ومكيفات الهواء في منطقة "ماناوس" البرازيلية سيتم تعليقه حتى يوم الجمعة.وفي وقت سابق، أعلنت الشركة عن إغلاق مصنعها في ولاية "تينيسي" الأمريكية حتى يوم 12 أبريل، وإغلاق مصانعها في الهند حتى سوم 14 أبريل. كما أوقفت سام سونغ عمليات الإنتاج في البرازيل والهند وأوربا، بما في ذلك سلوفاكيا وبولندا والمجر.