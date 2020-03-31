انقسام الأحزاب السياسية حول خطة الحكومة لتقديم أموال الإغاثة الطارئة

Photo : YONHAP News

أعرب الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في كوريا الجنوبية عن ردود فعل متباينة إزاء خطة الحكومة لتقديم مبالغ مالية لمرة واحدة إلى الأسر الأقل دخلا، حيث رحب الحزب الديمقراطى الحاكم أمس الاثنين بإعلان الحكومة عن تقديم أموال الإغاثة من الكوارث إلى الأسر الأقل دخلا، ووعد بتسريع الإجراءات البرلمانية لتمرير الميزانية الإضافية المتوقعة للمساعدة على تمويل هذه الخطة. وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم "كانغ هون شيك" إن هذا الدعم المالي سوف يوفر "طاقة وعزاء" للناس.ومن جانبه اعترف المتحدث باسم حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي "جونغ يون غوك" بالحاجة والشرعية لأن تقدم الدولة مساعدات للشعب في حالات الأزمات، لكنه وصف حزمة الإغاثة الأخيرة التي اقترحتها الحكومة بأنها "غير مسؤولة"، بالنظر إلى الوضع المالي للدولة. كما أشار "جونغ" إلى أن إدارة الرئيس "مون جيه إين" طرحت هذه الخطة كمحاولة لمساعدة الحزب الحاكم على الفوز في الانتخابات العامة المقرر لها منتصف أبريل.ومن ناحية أخرى، وصفت المتحدثة باسم حزب العدالة التقدمي الصغير "تشو سونغ شيل" خطة الإغاثة بأنها "خطة موفقة" و"جاءت في الوقت المناسب، لكنها لا تزال قاصرة"، داعية الحكومة إلى أن تدفع لكل شخص مليون وون، وليس فقط لكل أسرة في فئة الـ70% الأقل دخلا من الأسر الكورية.