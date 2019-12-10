كوريا الشمالية تقول إن تصريحات بومبيو قللت من اهتمامها بالحوار

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حذرت كوريا الشمالية من أنها ستقطع الحوار مع الولايات المتحدة، منتقدة التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو".وكان "بومبيو" قد أدلى بتصريحات الأسبوع الماضي بعد مؤتمر عبر الهاتف مع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الكبرى، حث فيها دول العالم على "الالتزام بالضغوط الدبلوماسية والاقتصادية تجاه كوريا الشمالية لوقف برامجها النووية والصاروخية غير القانونية". وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الاثنين، قال مسؤول عن المفاوضات مع الولايات المتحدة في وزارة الخارجية في بيونغ يانغ، إن تصريحات "بومبيو" المتهورة جعلت بلاده تتخلى عن أي أمل في الحوار.وأضاف المسؤول أن بيونغ يانغ صارت أكثر حماسة لمشروعاتها المهمة المخطط لها والتي تستهدف إصابة الولايات المتحدة بالرعب والاضطراب بسبب المعاناة التي ألحقتها بكوريا الشمالية، مؤكدا على أن بلاده "سوف تسير في طريقها". وأشار أيضا إلى أن تصريحات "بومبيو" سلطت الضوء على أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتخلى عن سياساتها العدائية تجاه كوريا الشمالية "بغض النظر عن مدى جودة العلاقات" بين قائديْ البلدين.