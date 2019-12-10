بومبيو يقول إن الولايات المتحدة تتطلع إلى المحادثات مع كوريا الشمالية

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن بلاده لا تزال تتطلع إلى إجراء محادثات مع كوريا الشمالية. جاءت هذه التصريحات أمس الاثنين بعد ساعات من قيام كوريا الشمالية بانتقاده بسبب تصريحاته الأخيرة بشأن ضرورة استمرار العقوبات على بيونغ يانغ. وأكد "بومبيو" في مؤتمر صحفي عبر الهاتف مع وكالات الأنباء الآسيوية، إن الولايات المتحدة تتطلع لاستئناف المحادثات النووية مع قيادة كوريا الشمالية. وأضاف "بومبيو" أن الولايات المتحدة ظلت تبذل جهودا كبيرة منذ قمة سنغافورة 2018 بين قائدي البلدين، من أجل المضي قدمًا في تلك المفاوضات، معربا عن أمله في أن تحصل الولايات المتحدة على فرصة للقيام بذلك. لكنه أشار إلى أن الرئيس "دونالد ترامب" قد أوضح أن العقوبات الدولية على كوريا الشمالية يجب أن تستمر حتى تتخذ خطوات لنزع سلاحها النووي. وقال "بومبيو" أيضًا إن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مساعدات لكوريا الشمالية من أجل مواجهة فيروس كورونا، وأن واشنطن قد عرضت تقديم تلك المساعدات منذ وقت مبكر، عندما أصبح من الواضح أن الكوريين الشماليين من المحتمل أن يواجهوا تحديًا. وجاءت هذه التصريحات بعد ثلاث ساعات ونصف من تصريحات لمسؤول في وزارة الخارجية الكورية الشمالية قال فيها إن التصريحات التي أدلى بها "بومبيو" الأسبوع الماضي جعلت كوريا الشمالية تتخلى عن الأمل في الحوار بين الجانبين.