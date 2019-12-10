تراجع الإنتاج الصناعي لكوريا الجنوبية في فبراير

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شهدت كوريا الجنوبية انخفاضات حادة في جميع المؤشرات الصناعية الرئيسية الثلاثة في شهر فبراير وسط انتشار فيروس كورونا الجديد.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء، انخفض الناتج الصناعي الإجمالي للبلاد بنسبة 3,5% في الشهر الماضي مقارنة بالشهر الأسبق. ويعد ذلك أكبر انخفاض منذ تسع سنوات، تحديدا منذ فبراير 2011، عندما انخفض بنسبة 3,7%. وارجع التقرير هذا الانخفاض الحاد إلى انخفاض الإنتاج في صناعات التعدين والصناعات التحويلية بنسبة 3,8%.كما تراجعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 6% في فبراير مقارنة بشهر يناير، مسجلة أكبر انخفاض منذ فبراير 2011. وتقلص حجم الاستثمارات في المرفق بنسبة 4,8% على أساس شهري في فبراير.وفي الوقت نفسه، انخفض المؤشر المتزامن الذي يقيس الظروف الاقتصادية الحالية في دورة الأعمال، بمقدار 0,7% على أساس شهري في فبراير، وهو أكبر انخفاض منذ أكثر من أحد عشر عامًا.