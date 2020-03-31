احتجاز مسافرين كوريين في موسكو بعد إلغاء رحلة جوية بشكل مفاجئ

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احتُجز حوالي 100 مسافر كوري جنوبي في العاصمة الروسية موسكو بعد إلغاء رحلة جوية كانت متجهة إلى سيول فجأة يوم أمس الاثنين.ووفقا لسفارة كوريا الجنوبية في روسيا، تم فجأة إلغاء رحلة شركة الطيران الروسية "إيروفلوت" التي كان من المقرر أن تقلع من مطار "شيريميتيفو" الدولي في موسكو في الساعة 8:45 من مساء أمس الاثنين، وأن تصل إلى مطار إنتشون الدولي في الساعة 11 من صباح اليوم الثلاثاء.وتم إبلاغ الركاب الكوريين بالإلغاء وهم في المطار. وقالت السفارة في صفحتها على الإنترنت إن شركة الطيران الروسية رفضت تأكيد أسباب الإلغاء، واتخذت موقفا مفاده أنها لا تستطيع ترتيب رحلة جديدة لهم حاليا.ويذكر أن روسيا أعلنت الأسبوع الماضي عن وقف جميع الرحلات الجوية الدولية بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد لديها. وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ يوم الجمعة.وقالت السفارة الكورية إنه إذا لم يتم استئناف الرحلات التي تربط بين موسكو وإنتشون قريباً، فسوف تنظم رحلة مستأجرة لإعادة المواطنين الكوريين.