بدء العام الدراسي الجديد في كوريا يوم 9 أبريل عبر الإنترنت

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ألمح رئيس الوزراء الكوري "تشونغ سيه كيون" في تصريحات أدلى بها اليوم الثلاثاء إلى أن العام الدراسي الجديد سيبدأ بدروس عبر الإنترنت يوم 9 أبريل، بعد تأجيلات متكررة بسبب فيروس كورونا الجديد.وخلال اجتماع حكومي شامل حول سبل التعامل مع قضية انتشار فيروس كورونا-19، قال "تشونغ" إنه سيكون من الأفضل بدء العام الدراسي الجديد تدريجيا من يوم 9 أبريل، مع مراعاة الاستعدادات والوقت اللازم للطلاب للتكيف مع الفصول عبر الإنترنت. ودعا رئيس الوزراء إلى الاستعداد بشكل شامل، مشددا على ضرورة منح جميع الطلاب حق الاتصال بالإنترنت.كما ألمح "تشونغ" إلى احتمال تأجيل الامتحان الحكومي للقبول في الجامعات، المقرر له يوم 19 نوفمبر. ويذكر أن العام الدراسي الجديد في كوريا يبدأ عادةً في شهر مارس، لكن الحكومة أجلته ثلاث مرات بأكثر من شهر حتى يوم 9 أبريل بسبب انتشار فيروس كورونا.