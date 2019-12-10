الجالية الكورية في الإمارات تجري مسحا بشأن استئجار طائرة إلى البلاد

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بدأت الجالية الكورية في الإمارات العربية المتحدة في إجراء مسح على الكوريين المقيمين هناك حول طلب استئجار طائرة تقلهم إلى كوريا، وسط تصاعد انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم.وذكرت الجالية الكورية في الإمارات أمس الاثنين أنها تدرس ترتيب طائرة مستأجرة تقل على متنها حوالي 200 من الكوريين الذين يرغبوب في العودة إلى كوريا الجنوبية، بحيث تقلع الطائرة من أحد مطارات الإمارات يوم العاشر من شهر أبريل متوجهة إلى مطار "إنتشون" الدولي.وسوف تقوم السفارة الكورية لدى أبوظبي بإجراء مشاورات مع الحكومة الإماراتية حول الإجراءات الإدارية اللازمة لترتيب طائرة مستأجرة وتسيير رحلتها إلى كوريا الجنوبية.الجدير بالذكر أن الحكومة الإماراتية قد علقت جميع الرحلات الجوية الدولية يوم الخامس والعشرين من مارس الجاري ولمدة أسبوعين، على أن يتم تمديد فترة التعليق.وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الإمارات العربية المتحدة 611 شخصا، فيما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 5 أشخاص، بمن فيهم كوري مقيم هناك.وسبق وأن قامت الحكومة الكورية بترتيب طائرة مستأجرة يوم التاسع عشر من مارس الجاري لإجلاء 80 من الكوريين المقيمين في إيران.