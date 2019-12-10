الرئيس مون يدعو إلى فرض عقوبات صارمة على انتهاك الحجر الصحي الإلزامي

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دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى فرض عقوبات قانونية صارمة على من ينتهك الحجر الصحي الإلزامي، مؤكدا على أهمية الالتزام بالحجر الصحي الإلزامي لمدة 14 يوما الذي سيتم تطبيقه على جميع الوافدين من الخارج بدءا يوم غد الأربعاء.جاء ذلك في تصريح أدلى به الرئيس "مون" في اجتماع بالفيديو لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، حيث قال إن جميع المواطنين الكوريين يبذلون الآن جهودا مشتركة لحماية سلامة المجتمع الكوري من تهديدات وباء فيروس كورونا، مشيرا إلى أن عدم الالتزام من قبل فرد واحد قد يتسبب في ضياع جهود الجميع.كما دعا الرئيس "مون" الوزراء المشاركين إلى بذل كل ما وسعهم لتقليل عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ومنع حدوث عدوى جماعية من خلال مرافق الحشد العمومية.وأكد على ضرورة أن تبذل جميع الوزارات جهودا كبيرة لدعم التغلب على العقبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، كما دعا إلى تنفيذ القرارات التي سيتم اتخاذها في الاجتماعات الاقتصادية الطارئة بشكل صحيح وسريع.