العام الدراسي الجديد في كوريا يبدأ يوم 9 أبريل عبر الإنترنت

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من المقرر أن يبدأ العام الدراسي الجديد في كوريا عبر الإنترنت، للمرة الأولى في تاريخها، كما من المقرر أن يتم تأجيل الامتحان الحكومي للقبول في الجامعات من شهر نوفمبر إلى ديسمبر.وأعلنت وزارة التعليم عن هذا القرار اليوم الثلاثاء بعد إجراء مشاورات مع المقر المركزي لمكافحة الكوارث وحماية السلامة، آخذة في الاعتبار صعوبة حضور الطلاب إلى المدارس بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.وبموجب هذا القرار، سيتم تأجيل حضور الطلاب للمدارس إلى أجل غير مسمى، أي حتى ينحسر انتشار فيروس كورونا.ويقضي القرار أيضا بتأجيل الامتحان الحكومي للقبول في الجامعات من الموعد المقرر له يوم التاسع عشر من نوفمبر إلى يوم الثالث من ديسمبر.وسيتم بالتالي بدء العام الدراسي الجديد للصف الثالث في المدارس الثانوية والمتوسطة يوم التاسع من أبريل، ثم الصفين الأول والثاني في المدارس الثانوية والمتوسطة والصفوف من الرابع وحتى السادس في المدارس الابتدائية يوم السادس عشر من أبريل، والصفوف الأولى والثانية والثالثة الباقية في المدارس الابتدائية يوم العشرين من أبريل.كما قررت وزارة التعليم تأجيل بدء العام الدراسي الجديد لحضانات الأطفال إلى أجل غير مسمى.