إغلاق مستشفى في أوي جونغ بو بعد اكتشاف 9 حالات إصابة بفيروس كورونا

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يخطط أحد المستشفيات الرئيسية في مدينة أوي جونغ بو، التي تقع إلى الشمال من العاصمة سيول مباشرة، لإغلاق جميع منشآتها بعد التأكد من وجود إصابات بفيروس كورونا بين بعض موظفيها والمرضى. وأعلن مستشفى جامعة كوريا الكاثوليكية، "سانت ماري"، الواقع في شمال شرق مقاطعة كيونغ كي، أمس الثلاثاء، عن خطة إغلاق التي تهدف إلى احتواء الفيروس ومنع حدوث المزيد من العدوى. وسوف يغلق المستشفى أبوابه ويوقف جميع خدمات العيادات الخارجية اعتبارًا من اليوم الأربعاء. ويذكر أنه يوجد في المستشفى حاليا 500 شخص للعلاج. وقال المسؤولون إنه سيتم إجراء اختبار فيروس كورونا-19 على جميع الموظفين الإداريين والطبيين والمرضى الحاليين وذويهم حتى يوم الجمعة. وقد تم تأكيد إصابة تسعة أشخاص على صلة بالمستشفى منذ يوم الأحد، بمن في ذلك بعض المرضى ومقدمي الرعاية والممرضين، وتوفي أحدهم، وهو رجل في السبعينيات من عمره، أول من أمس الاثنين.