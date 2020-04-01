كوريا تستحوذ على أكثر من 40% من السوق العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية

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تجاوزت الحصة السوقية المشتركة للشركات الكورية الجنوبية في السوق العالمية لبطاريات السيارات الكهربائية، 40% للمرة الأولى. وأوضح تقرير صادر عن شركة "إس إن إي ريسيرش" المتخصصة في الأبحاث ذات الصلة بسوق الطاقة، أمس الثلاثاء، أن شركات "إل جي شيم"، و"سام سونغ إس دي آي"، و"إس كي إنّوفيشن"، قد استحوذت معًا على 42% من أسهم سوق بطاريات السيارات الكهربائية في شهر فبراير. ويمثل هذا الرقم أكثر من ضعف الحصة الإجمالي الكورية السابقة، التي بلغت 20,9% التي جاءت في تقرير لنفس الشركة قبل عام. وعلى مستوى الشركات الفردية، جاءت شركة "باناسونيك" اليابانية في المقدمة بحصة سوقية بلغت 34,1%، بينما احتلت "إل جي" المرتبة الثانية بـ29,6%، بعدما كانت 22,1% في يناير. واحتلت "سام سونغ" المرتبة الخامسة بنسبة 6,5%، و"إس كي" المرتبة السادسة بنسبة 5,9%. وأرجع التقرير نمو حصة الشركات الكورية جزئيا إلى النمو السلبي لمنافستها الصينية "سي غيه تي إل". وأشار التقرير أيضا إلى أنه من المتوقع أن يواجه العديد من الشركات العاملة في هذا المجال، بما في ذلك الشركات الكورية الجنوبية، تحديات كبيرة بدءًا من مارس، بسبب جائحة كورونا-19.