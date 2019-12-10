كوريا الجنوبية تفرض حجرا إلزاميا لمدة أسبوعين على جميع الوافدين

Photo : YONHAP News

بدأت السلطات الكورية الجنوبية في فرض حجر صحي إلزامي لمدة أسبوعين على جميع القادمين من الخارج، وسط الارتفاع الحاد في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا. وفي هذا السياق، كانت الحكومة الكورية قد ظلت تفرض إجراءات حجر مشددة على الوافدين من أوربا والولايات المتحدة فقط، لكنها قررت بعد ذلك توسيع تلك الإجراءات لتشمل جميع الوافدين إلى البلاد اعتبارًا من اليوم الأربعاء، الأول من أبريل. وبموجب القانون الجديد، يجب على جميع الأشخاص الذين يصلون إلى كوريا الجنوبية، بغض النظر عن جنسياتهم، البقاء في حجر صحي لمدة 14 يومًا، بمن في ذلك الأجانب الذين يزورون البلاد لفترة قصيرة أيضًا. أما الذين ليست لديهم إقامة في كوريا فسوف يتم عزلهم في مرافق معينة من قبل الحكومة على نفقاتهم الخاصة، بينما سيتم إعفاء الأشخاص الذين يدخلون البلاد لأسباب دبلوماسية وواجبات رسمية وأغراض تجارية مهمة من الحجر الإلزامي. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تطبيق عقوبة على المواطنين الكوريين الذين ينتهكون قواعد الحجر الصحي بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد أو غرامة تصل إلى عشرة ملايين وون، أي حوالي 9 آلاف دولار، بينما ستكون عقوبة الأجانب هي الترحيل الفوري.ويذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد قد بلغ الى 165 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي عدد المصابين الى 9887 شخصا..كما بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في كوريا 165، بزيادة 3 وفيات مقارنة باليوم الأسبق.أما عدد المتعافين المفرج عنهم بعد شفائهم فقد بلغ 5 آلاف و567 أشخاص، بزيادة 159 شخصا مقارنة باليوم الأسبق.