الرئيس الكوري يزور مقاطعة شمال كيونغ سانغ اليوم

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زار الرئيس الكوري "مون جيه إين" إحدى المناطق في مقاطعة شمال كيونغ سانغ والتي تعد من أكثر المناطق تضررا بفيروس كورونا-19، حيث أعرب عن الإرادة القوية للشعب الكوري للتغلب على أزمة فيروس كورونا.وزار الرئيس وبصحبته عدد من المسؤولين، بمن فيهم وزير الصناعة والتجارة والطاقة "سونغ يون مو"، ووزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والمغامرة "بارك يونغ سون"، وحدة "كومي" الصناعية، حيث أجرى حوارا مع بعض ممثلي الشركات التي تتعامل مع أزمة كورونا للاستماع إلى الصعوبات التي يواجهونها.الجدير بالذكر أن الرئيس "مون" كان قد قام بزيارة إلى مدينة "ديغو" يوم 25 من شهر فبراير الماضي تفقد خلالها بعض أجهزة الرعاية الطبية المسؤولة عن التعامل مع الفيروس.واستهدفت الزيارة التي قام بها اليوم الرئيس الكوري التخفيف عن سكان المناطق التي تواجه ضربات قوية بسبب انتشار فيروس كورونا، وأيضا التأكيد على أهمية إحياء الاقتصاد الراكد.وكان الشعار الذي أعلنه المكتب الرئاسي ضمن جدول أعمال زيارة الرئيس، هو: "إمكانات الاقتصاد الكوري وقدرته على التغلب على الأزمات".