تخفيض الضرائب المفروضة على المحلات المعفاة من الرسوم الجمركية وشركات السينما

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قررت الحكومة الكورية دعم المحلات المعفاة من الرسوم الجمركية وشركات السينما التي تعاني من صعوبات كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا-19.وعقدت الحكومة صباح اليوم اجتماعا خاصا للتعامل مع أزمة كورونا أعلنت فيه عن خطة الدعم حسب أنواع الصناعات، حيث قررت أولا تخفيض رسوم الإيجار بنسبة 20% للمحلات المعفاة من الرسوم الجمركية والتي تديرها الشركات الكبيرة والمتوسطة، كما قررت رفع نسبة تخفيض الرسوم من 25% حاليا إلى 50% على المحلات المعفاة من الرسوم الجمركية والمطاعم التي تديرها الشركات الصغيرة وأصحاب المشروعات متناهية الصغر.وقد تقرر أن يُطبق هذا الإجراء الخاص للمحلات المعفاة من الرسوم الجمركية على مدار ستة أشهر على الأكثر، إلى أن يبلغ عدد مرتادي المطارات 60% بالمقارنة مع العام الماضي.جاء ذلك بعد أن تبين أن مبيعات المحلات المعفاة من الرسوم الجمركية في الفترة بين الأول والخامس عشر من شهر مارس الماضي، قد انخفضت بحوالي 80% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.كما قررت الحكومة دعم الشركات السياحية ودور السينما أيضا حيث قامت بتأجيل تقييم درجات الفنادق إلى رفع الإنذار من الوباء وتخفيض رسوم تفتيش السلامة على أجهزة اللعب في منشآت التسلية ب50 %. كما ستقدم مبالغ الإنتاج إلى حوالي 20 فيلما تم التوقف عن إنتاجه أو تصويره وتقدم مكافآت التدريب المهني إلى حوالي 400 عامل في صناعة السينما.أما بالنسبة لشركات توزيع أجهزة الاتصالات التي شهدت انخفاضا كبيرا في المبيعات مؤخرا فقد قررت الحكومة دعم 130 مليار وون إلى 26 ألف محل خاص لتوزيع الأجهزة.