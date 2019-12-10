بدء عملية تصويت الكوريين في الخارج ضمن الانتخابات العامة

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بدأت اليوم عملية تصويت الناخبين الكوريين المقيمين في الخارج ضمن الانتخابات العامة التي ستجري يوم 15 من شهر أبريل الجاري.وبدأت العملية في السفارة الكورية في "فيجي"، وسوف تستمر حتى يوم 6 من هذا الشهر في مختلف مراكز الاقتراع ذات الصلة في جميع أنحاء العالم، من الساعة الثامنة صباحا إلى الخامسة من مساء كل يوم.تجدر الإشارة إلى أن انتشار فيروس كورونا-19 عالميا قد أسفر عن وقف أعمال الانتخابات في بعض السفارات والقنصليات الكورية في الخارج، بما في ذلك القنصلية الكورية في نيويورك، والسفارات الكورية في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، مما أدى إلى انخفاض عدد الناخبين في الخارج والقادرين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة إلى 91 ألفا، أي ما يعادل 53.2% من إجمالي عدد الناخبين الكوريين في الخارج.وينوي المركز الكوري لمراقبة الانتخابات اتخاذ قرارات إضافية لوقف الإدلاء بالأصوات في حالة استحالة تنفيذ العملية نتيجة لتعزيز حظر التنقل من أجل منع انتشار الفيروس في البلدان المعينة.من ناحية أخرى، يخطط الكوريون المقيمون في ألمانيا للتقدم باستئناف دستوري وطلب أمر قضائي بتعليق الصلاحية إلى المحكمة الدستورية اليوم احتجاجا على قرار مركز مراقبة الانتخابات بوقف عملية التصويت.وقد بلغ عدد الكوريين المقيمين هناك الذين أعربوا عن إرادتهم المشاركة في الدعوى القضائية 60 شخصا، ومن المتوقع أن تتقدم بالدعوى جمعية "حماة المجتمع الديمقراطي".