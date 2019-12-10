طلاب الجامعات يطالبون بإعادة الرسوم الدراسية بسبب تغيير الجداول الدراسية

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دعت مجموعة من طلاب الجامعات إلى استرجاع الرسوم الدراسية مشيرة إلى أن جودة الدروس قد انخفضت كما تغير جدول أعمال الدراسة نتيجة لتفشي فيروس كورونا-19.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته المجموعة في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم أمام مقر الاتحاد الكوري لرؤساء الجامعات في منطقة "يونغ دونغ بو كو" في سيول، حيث أعضاؤها إن معظم الجامعات افتتحت الفصل الدراسي الحالي عبر الإنترنت بدءا من يوم 16 من مارس، لكن الطلاب لم يتلقوا خدمات تعليمية مناسبة نتيجة لانخفاض جودة الدروس وتغيير جدول أعمال الدراسة بسبب تنظيم المحاضرات عبر الإنترنت خلال الأسبوعين الماضيين.وأشار الطلاب إلى أن خسائر الطلاب في الدراسة مسألة يجب على الجامعات الاضطلاع بها بالضرورة إلا أن معظم الجامعات تحمل جميع المسؤولية على الأستاذة ولم تعلن عن أي تعليمات أو توجيهات.كما ذكروا أن الجامعات وصفت أنفسها بأنها "ضحايا لانتشار كورونا"، وتقدمت بالتكاليف التي أنفقتها بشكل غير متوقع، بما فيها تكاليف بناء خوادم الإنترنت، وتكاليف الوقاية من الأوبئة، إلى وزارة التعليم، وطلبت من الطلاب تقاسم الآلام والصعوبات.